Termina hoje carência dos Fundos Petrobrás Hoje é o último dia da carência dos Fundos Mútuos de Privatização (FMPs)-Petrobrás, formados com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). A partir de segunda-feira, os investidores destas carteiras poderão migrar para os novos fundos de ações carteira livre, retornar os recursos para as contas do FGTS, ou ainda permanecer nos atuais fundos, sem perder o direito ao desconto de 20% sobre o valor das ações, recebido no dia da compra dos papéis. O investidor não precisa tomar sua decisão logo na segunda-feira, já que os FMPs-Petrobrás passam a ter liquidez diária, permitindo que, em qualquer dia, a movimentação possa ser feita. Também não é preciso migrar todo o dinheiro alocado nestas carteiras. Ele pode deixar uma parte dos recursos nestes fundos e transferir apenas o restante. A única regra é que o dinheiro retirado do FMP-Petrobrás e direcionado para outra aplicação deve permanecer pelo menos seis meses no novo investimento. Veja as opções de investimento A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) já aprovou o funcionamento de 16 fundos (veja mais informações no link abaixo). Os analistas recomendam que o investidor avalie o perfil de cada uma e faça sua opção de acordo com a tolerância ao risco, lembrando que qualquer investimento em ações não deve ter um prazo definido para resgate. Desta forma, o investidor poderá esperar até que o papel alcance a rentabilidade esperada. O retorno para as contas do FGTS, que oferecem como rendimento a variação da Taxa Referencial (TR) mais juros anuais de 3%, não é indicado por nenhum dos analistas. Isso porque, entre os fundos aprovados pela CVM, há algumas opções de carteiras mais conservadoras, cujo ganho deverá ficar bem próximo das taxas de juros. Neste caso, mesmo que o rendimento seja inferior ao alcançado pelos fundos de ações disponíveis, deverá superar a rentabilidade do FGTS. Veja no link abaixo mais informações sobre as recomendações dos analistas.