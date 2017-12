Termina hoje prazo de adesão ao acordo para correção do FGTS O prazo de adesão ao acordo que permite o recebimento da correção do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) relativa às diferenças salariais dos planos econômicos Verão e Collor 1 termina hoje. A adesão pode ser feita pela internet, no site da Caixa Econômica Federal (www.caixa.gov.br), ou por meio de formulários impressos nas agências dos correios. As informações são da Agência Brasil.