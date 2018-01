Termina hoje promoção da Coca-Cola A gigante multinacional de bebidas informou que a promoção "No estilo Coca-Cola", que previa a troca de provas de compra por minigarrafas decoradas de Coca-Cola, chega ao fim nesta terça-feira. O término será comunicado ao público por meio de comerciais televisivos veiculados na TV Globo e no SBT, até 15 de novembro. De acordo com o comunicado enviado à imprensa, a promoção superou todas as expectativas da companhia, que era de entregar 15 milhões de minigarrafas ao público consumidor, chegando a "quase o dobro de brindes distribuídos aos consumidores". "Reeditamos as célebres garrafinhas, mania nacional na década de 80, e tivemos mais uma prova do envolvimento do brasileiro com a marca", diz na nota a diretora de marketing da Coca-Cola, Cláudia Colaferro. Com um faturamento anual da ordem de R$ 5,5 bilhões no País, a Coca-Cola detém de 80% a 85% do mercado brasileiro de refrigerantes sabor cola. A companhia responde ainda por marcas como Fanta, sucos Kapo, chá Nestea e o energético Burn. Com o Kuat, a Coca-Cola disputa o mercado de guaranás, que tem como seu principal rival o líder Guaraná Antarctica, da AmBev.