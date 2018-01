Termina na sexta prazo para declaração anual de isento de IR Termina na próxima sexta-feira, dia 28, o prazo para apresentação da declaração anual de isento de Imposto de Renda (IR) de 2002. Todos os contribuintes que, no ano passado, tiveram rendimentos inferiores a R$12.696,00 podem ir a qualquer uma das duas mil lotéricas da Caixa Econômica Federal (CEF) para fazer a declaração e regularizar a situação junto à Receita Federal. A sete dias do encerramento do prazo, a Receita ainda não havia recebido a declaração de cerca de 8 milhões de pessoas, de um total de 50 milhões aguardados neste ano. A Declaração de Isento pode ser feita nos Correios e também via Internet, pelo site www.receita.fazenda.gov.br. Nas lotéricas, o serviço custa R$ 0,75. Para preencher o volante ou solicitar que o atendente digite os dados no terminal é preciso informar o número do CPF e do título de eleitor. Nos anos passado e retrasado, o meio de entrega preferido dos contribuintes foi via lotérica, com 29,8 milhões de declarações recepcionadas nas lotéricas em 2002 (63% do total recebido pela Receita). E neste ano parece não ser diferente: até 30 de outubro mais de 18,6 milhões de declarações foram entregues na rede lotérica. Quem não apresenta a declaração de isento por um ano fica com o CPF pendente de regularização. Caso a omissão seja por dois anos ou mais, o contribuinte tem o CPF cancelado.