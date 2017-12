Termina na sexta prazo para entrega da declaração de IR A Receita Federal está recebendo por hora, em média, 136.000 declarações do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF). Até o final da tarde, 16,2 milhões de contribuintes já tinham enviado a declaração anual de ajuste do IRPF (ano-base 2005). O número corresponde a 74% do volume de declarações esperado para este ano. Entre as 5 horas da manhã e 17h30 de hoje, 1,1 milhão de contribuintes acertaram as contas com o Fisco. A Receita espera receber até o final de hoje 1,8 milhão de declarações. O prazo final para a entrega da declaração termina na próxima sexta-feira. O valor mínimo da multa por atraso na entrega da declaração é de R$ 165,74, e o máximo é de 20% do imposto devido.