Termina na terça prazo para adesão ao acordo do FGTS Termina nesta terça-feira, dia 30, o prazo para adesão ao acordo proposto pela União para pagamento da correção do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) referente aos planos Verão e Collor I. Dos 32 milhões de trabalhadores que, pelos cálculos do governo, têm direito a receber a correção das contas do FGTS, 31,829 milhões já se cadastraram junto à Caixa Econômica Federal. Têm direito ao pagamento, os trabalhadores que tinham contas aberta no fundo, ativas ou inativas, em dezembro de 1988 e abril de 1990. Quem não fizer a adesão até a próxima semana terá que recorrer à Justiça para sacar o dinheiro. Segundo a Caixa, o prazo não será prorrogado. A adesão pode ser feita pela Internet, acessando o site da Caixa (www.caixa.gov.br) ou preenchendo os formulários específicos disponíveis nas agências dos correios. Adesões Com a aproximação do fim do prazo, o número de adesão dobrou, segundo dados da Caixa. No início do mês, a instituição vinha recebendo, em média, 700 adesões por dia. A partir do dia 15, esse total subiu para 1.400. Mesmo assim, 171 mil trabalhadores ainda não se manifestaram. Desde junho de 2001, quando a Caixa começou a efetuar o pagamentos das correções, 29 milhões de trabalhadores já sacaram os valores a que tinham direito, somando R$ 14,25 bilhões. Pelos cálculos do governo, ainda restam ser pagos cerca de R$ 3,95 bilhões. Nem todos, no entanto, podem sacar os recursos. Aqueles que ainda estão no mesmo emprego desde o período dos planos econômicos que motivaram a correção (Verão e Collor I), e quem parou de trabalhar sem ter se aposentado há menos de três anos, por exemplo, têm direito à correção mas o valor corresponde é depositado na conta deles do FGTS, logo após a adesão ao acordo. Pagamentos O pagamento vem sendo efetuado por etapas. Inicialmente, foram quitados os valores correspondentes às contas cujo saldo a receber era inferior a R$ 1 mil. Em seguida, a Caixa pagou, em duas parcelas, quem tinha a receber até R$ 2 mil. O pagamento dos trabalhadores com direito a receber entre R$ 2 mil e 5 mil foi feito em 5 parcelas e, entre R$ 5 mil e R$ 8 mil, em sete parcelas. No próximo dia 15 de janeiro, a Caixa começa a pagar o último grupo, que inclui os trabalhadores com direito a receber acima de R$ 8 mil. O pagamento, que totalizará R$ 2,1 bilhões, também será feito em 7 parcelas, sendo que o intervalo entre cada uma das parcelas é de seis meses.