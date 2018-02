Termina nesta sexta prazo para parcelar débito de FGTS Esta sexta-feira é o último dia para que as empresas com débito junto ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) peçam parcelamento com prazo em condições especiais. A Caixa Econômica Federal (CEF) oferece prazos maiores e facilidades para que as firmas quitem seus débitos. A regularização das dívidas beneficia os trabalhadores e o próprio empregador, que poderá participar de licitações públicas. Até julho deste ano, os débitos do FGTS negociados durante todo esse período chegavam a R$ 1,373 bilhão. Somente neste ano, a Caixa conseguiu recuperar R$ 563 milhões, o que representa 30% a mais em relação ao mesmo período de 2005.