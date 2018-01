Termina o processo de nacionalização de hidrocarbonetos O presidente da Bolívia, Evo Morales, promulgou neste domingo a lei que devolve ao país a propriedade de riqueza de hidrocarbonetos (fontes de petróleo e gás natural). Depois de quase seis meses a Petrobras resolveu ficar no país. Esta é a última fase do processo de nacionalização que começou em maio e retirou das multinacionais instaladas na Bolívia a propriedade de poços de petróleo, jazidas de gás e refinarias. Esse processo foi uma das bandeiras de campanha de Evo Morales, primeiro líder boliviano de origem indígena, que em 1º de maio, Dia do Trabalho, invadiu refinarias e anunciou que o processo realmente começaria. O decreto de nacionalização foi assinado em setembro e começou o processo de negociação com as empresas multinacionais do país. Depois de um mês de negociações, a Petrobras aceitou as condições do governo e continuou no país, como prestadora de serviços. Agora, o decreto virou lei e o processo está completo. Calcula-se que quase 20% do movimento da economia boliviana seja resultado dos investimentos da Petrobras. Segundo a AFP, o presidente julgou ser "um feito histórico", ao rubricar os 44 novos contratos assinados no fim de outubro com as multinacionais. Segundo ele, com a nova lei, as empresas têm maior segurança jurídica para continuar investindo no país. Morales lembrou que esta é a primeira vez na história da Bolívia que contratos com companhias estrangeiras são ratificados pelo Congresso boliviano. Os contratos foram assinados por uma dúzia de multinacionais, entre elas a brasileira Petrobras, a francesa Total, a espanhola Repsol, a britânica British Petroleum e a americana Vintage.