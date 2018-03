Termina prazo para adaptar contrato social ao código Civil Termina na próxima segunda-feira (10) o prazo para as empresas adaptarem seus contratos sociais ao novo Código Civil brasileiro. Uma das principais alterações contidas no código são as novas categorias criadas para qualificar as empresas. As sociedades, associações, empresários e fundações tiveram dois anos para fazer as mudanças. O novo Código Civil está em vigor desde 11 de janeiro de 2003.