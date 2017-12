Termina prazo para entrega da declaração simplificada de PJ O prazo para que as empresas inativas entreguem a Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica 2006 (ano-base 2005) será encerrado hoje (31). É considerada inativa a empresa que não tenha realizado qualquer atividade operacional, não-operacional, financeira ou patrimonial em 2005. A declaração deve ser feita exclusivamente via internet na página eletrônica www.receita.fazenda.gov.br até às 20 horas - horário de Brasília. A multa para quem perder o prazo será de R$ 200. No ano passado, a Receita Federal registrou o recebimento de 562 mil documentos.