Termina prazo para entrega de guia de dezembro à Previdência As empresas têm até hoje para apresentar a Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e Informações à Previdência Social (GFIP) referente ao mês de dezembro. Segundo o Ministério da Previdência Social, esta guia deve ser entregue nos bancos conveniados em disquete, por meio de home banking ou via internet.