Termina prazo para esclarecimento sobre fundos A Comissão de Valores Mobiliário (CVM) informou que termina hoje o prazo para que as instituições que administram fundos de investimento informem aos seus cotistas os impactos da marcação a mercado dos títulos e valores mobiliários em carteira. Por essa regra, no final de maio, os bancos deixaram de marcar os papéis pela curva de juros, que considera o valor de compra do título mais a incorporação diária dos juros, e passaram a cotá-los a valor de mercado, pelo preço diário efetivamente negociado. A mudança determinada pela Instrução nº 365 da CVM de 29 de maio passado provocou oscilação negativa de cotas para vários fundos e é sobre essas perdas que os bancos deverão informar seus clientes. Segundo ofício-circular nº 4 da autarquia, os investidores deverão receber cartas dos bancos "esclarecendo qual foi o montante dos ajustes, os efeitos no resultado do fundo e o impacto no valor de suas cotas".