Termina prazo para financiamentos Termina sexta-feira o prazo para ser efetuada a assinatura do contrato de financiamento de imóvel usado cujo processo estava em andamento na Caixa Econômica Federal antes da divulgação das novas regras do crédito imobiliário da instituição, divulgadas no dia 23 de agosto. Após o prazo, o consumidor ficará sujeito às novas normas da Caixa, ou seja, quem possui renda acima de R$ 1.812,00 e pretende financiar um imóvel usado será obrigado a fazer depósitos mensais por um ano. Como a instituição não pretende prorrogar essa data, quem não finalizou a negociação deve ficar atento e verificar se há possibilidade de não ter de contratar o financiamento por meio das novas normas.