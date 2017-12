Termina prazo para licenciar veículos Termina quinta-feira, no Estado de São Paulo, o prazo para o licenciamento de veículos com placas terminadas em 9. Para carros com placas terminadas em 0, o pagamento continua até o fim de dezembro. O serviço pode ser feito eletronicamente por meio de bancos filiados, como Banespa, Nossa Caixa, Bradesco, Itaú, BancoCidade, Unibanco e BCN. O dono do veículo deve fornecer o Renavam e pagar os valores devidos. Taxa de licenciamento, R$ 10,20; seguro obrigatório, R$ 51,62; taxa de entrega do certificado pelos Correios, R$ 6,01; além de multas devidas. A Secretaria da Fazenda coloca à disposição um telefone para esclarecimentos sobre o licenciamento eletrônico: (0xx11) 3101-6311.