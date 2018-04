Termina prazo para o pagamento do IR Quem apurar imposto a pagar deve quitar, até hoje, a cota única ou a primeira parcela do tributo. No parcelamento, o imposto pode ser dividido em até seis cotas mensais, desde que o valor de cada uma não seja inferior a R$ 50,00. Por exemplo: o imposto de R$ 100,00 poderá ser dividido em duas cotas mensais de R$ 50,00. Se for inferior a R$ 100,00, deverá ser recolhido em cota única. E, se for inferior a R$ 10,00, não será preciso fazer o recolhimento. O valor da primeira cota não terá nenhum acréscimo, se pago hoje. Mas na quitação das demais parcelas, mesmo dentro do prazo, o valor do imposto será corrigido pela taxa Selic, acumulada mensalmente a partir de maio até o mês anterior ao do pagamento, mais 1% no mês em que for quitado. No caso de atraso no recolhimento do imposto, haverá multa de 0,33% por dia de atraso, até o limite de 20%, mais juro de mora pela taxa Selic acumulada a partir de maio até o mês anterior ao do pagamento e de 1% no mês em que for pago. O imposto deve ser quitado em agência bancária, com o Documento de Arrecadação de Receitas Federais (Darf), preenchido em duas vias. No campo 1, o contribuinte deve escrever seu nome completo e o número do telefone; no 2, referente ao período de apuração, deve indicar 31/12/2001; no 3, o número do CPF do declarante; no 4, o Código da Receita, 0211; o campo 5 não deve ser preenchido; no 6, vão o mês e o ano do vencimento da cota, ou seja, 30/04/2002 para a cota única ou primeira parcela do imposto que estará vencendo amanhã; no 7, vai o valor em reais do imposto; os campos 8 e 9 só devem ser preenchidos em caso de atraso no pagamento; no 10, vai o mesmo valor indicado no campo 7, se o imposto for pago dentro do prazo, ou a soma dos campos 7, 8 e 9, se for com atraso.