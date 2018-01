Termina reunião da Assembléia de Governadores do BID Depois de três dias de reuniões, terminou nesta terça-feira a 46ª Assembléia de Governadores do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). A próxima reunião será realizada em Belo Horizonte. Na reunião de Okinawa foi aprovada a reposição do Fundo Multilateral de Investimentos (Fomin), com 502 milhões de dólares, e a incorporação da Coréia do Sul ao BID. Estados Unidos, Japão e Espanha são os principais contribuintes do Fomin, fundo que tem como objetivo apoiar o desenvolvimento de projetos voltados ao setor de pequena e média empresas na América Latina e no Caribe.