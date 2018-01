Termina segunda-feira prazo para declarar IRPJ Termina na próxima segunda-feira o prazo para as empresas declararem o Imposto de Renda. O prazo vale tanto para as organizações isentas ou imunes como para as empresas que precisam entregar Declaração Simplifica da inativas ou optantes do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Micro e Pequenas Empresas (Simples). As empresas que optam por outros tipos de tributação, como lucro real e presumido, têm até 30 de junho para apresentar os documentos. As autarquias, fundações públicas e órgãos públicos estão dispensados da entrega. As empresas inativas ou optantes do Simples que perderem o prazo serão obrigadas a pagar multa mínima de R$ 200. Para os demais casos, o valor mínimo da multa será de R$ 15. As declarações podem ser enviadas pela Internet, por meio do site da Receita. O endereço é www.receita.fazenda.gov.br.