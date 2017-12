Termina sem acordo reunião sobre impasse na OMC Ministros de Brasil, Estados Unidos, União Européia, Austrália e Índia concluíram a reunião desta terça-feira sem chegar a um acordo sobre os aspectos técnicos da negociação agrícola da Organização Mundial do Comércio (OMC). "Não vi progressos reais", disse o chanceler brasileiro, Celso Amorim, ao término da reunião realizada na sede da Comissão Européia em Paris. O ministro indiano do Comércio, Kamil Nath, declarou que os trabalhos continuam, mas "levará um tempo maior que o previsto". Fontes do bloco europeu disseram que os negociadores vão se reunir esta noite e amanhã para tentar avançar nestas negociações consideradas cruciais.