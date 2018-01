Terminais da Caixa ficarão indisponíveis neste domingo

A Caixa Econômica Federal informou nesta sexta-feira que os caixas eletrônicos do banco estarão indisponíveis, no próximo domingo (16), de 1h às 4h. De acordo com a Caixa, a pausa nos serviços é em função de uma atualização tecnológica nos sistemas que visa a "melhorar a qualidade e disponibilidade dos serviços aos clientes".

Em nota, o banco estatal informou, no entanto, que os cartões de débito e crédito e demais serviços, como Internet Banking, Banking Móvel, Caixa Celular e Banco 24 Horas, não sofrerão impacto com a mudança e vão funcionar normalmente.

Relembre. Na última segunda-feira (10), os sistemas eletrônicos do banco Itaú saíram do ar durante a tarde, prejudicando correntistas com a paralisação. Nas redes sociais, clientes do banco relataram problemas para acessar os serviços bancários pelo site, aplicativos e em caixas eletrônicos.

Em nota à imprensa, o Itaú informou que o problema foi causado por intermitência nos sistemas do banco, o que pode ter causado lentidão nos acessos aos canais de atendimento.