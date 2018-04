Terminais do Porto de Santos demitem 120 Os trabalhadores do Porto de Santos começaram a sentir agora os impactos da crise econômica mundial. Na semana passada, dois terminais demitiram 120 portuários e outras 50 pessoas tiveram seus contratos suspensos por pelo menos cinco meses. O Sindicato dos Aquaviários e Trabalhadores dos Terminais Portuários (Settaport) diz que no primeiro semestre contabilizou 827 demissões em Santos. Segundo a entidade, a empresa que mais demitiu até agora foi a Santos Brasil, administradora do maior terminal de contêineres do País, na margem esquerda do porto, no Guarujá.