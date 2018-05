Terminal da Santos Brasil opera com normalidade A Santos Brasil informou, em nota, que o terminal de contêineres no Porto de Santos (Tecon Santos) realiza operações de carga e descarga de navios normalmente desde as 10h30 de hoje. Neste horário, segundo a companhia, houve a retomada das atividades de estiva que ficaram paralisadas por um período de duas horas em razão do protesto de um grupo de 500 trabalhadores do porto. A Santos Brasil informou que as demais atividades do terminal funcionaram com normalidade durante toda a manhã.