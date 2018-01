Terminal de álcool em Paranaguá será inaugurado em janeiro Com três meses de atraso, o Porto de Paranaguá, no Paraná, inaugura em janeiro um terminal público exclusivo para exportação de álcool. O terminal deve representar uma alternativa às 27 usinas de açúcar e álcool instaladas no Paraná, que atualmente tem apenas um terminal privado no porto para escoar sua produção, segundo comunicado enviado pela administração do porto na terça-feira. Ao possibilitar concorrência, o terminal deve reduzir custos para os exportadores, segundo o vice-presidente da Associação dos Produtores de Álcool e Açúcar do Paraná (Alcopar), Ricardo Albuquerque Rezende, que é citado no comunicado. Um total de 13,7 milhões de reais foi investido no terminal, que tem sete tanques e será ligado ao píer público por quatro quilômetros de dutos de aço. As obras incluem ainda bacias de contenção, plataforma de carregamento, arruamento e pavimentação, casa de bombas e subestação. O porto informou que de janeiro a setembro 403.570 toneladas de álcool foram exportadas pelo Porto de Paranaguá, ante 275.919 toneladas em igual período de 2005. O investimento no terminal foi uma "moeda de troca" do governo estadual num acordo com o setor privado para ampliação da área plantada com cana no Estado para 500 mil hectares em 2008. Estimuladas pelos preços remuneradores do açúcar e do álcool, contudo, as usinas devem antecipar em um ano a expansão prevista no acordo, que foi assinado em agosto de 2004. Em 2006, a área com cana no Paraná já chegava a 417 mil hectares. O Estado exporta atualmente cerca de 20 por cento do álcool que produz, mas pretende ampliar essa parcela para perto dos 70 por cento.