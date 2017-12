Terminal de exportação no Iraque é fechado após explosão As exportações de petróleo do Iraque através do terminal do norte foram suspensas depois que sabotadores explodiram o oleoduto que alimenta o porto de Ceyhan, na Turquia, disse um agente portuário. "Todos os embarques foram paralisados como resultado desta explosão. Não temos nenhuma idéia sobre quanto tempo levará para os iraquianos retomarem o bombeamento do oleoduto novamente. Parece que foi uma grande explosão", acrescentou. As exportações pelo terminal no norte, por onde é escoado o petróleo extraído dos campos de Kirkuk, haviam justamente sido retomados depois de meses de sabotagens. Cerca de 300.000 barris/dia de petróleo bruto costumavam ser exportados por Ceyhan. A maior parte da produção de petróleo do Iraque é procedente dos campos do sul. Cerca de 1,71 milhão de barris/dia é exportado através do terminal de petróleo de Basra no Golfo Pérsico e uma pequena quantidade através do porto de Khor al-Amaya. Os terminais de exportação do sul do Iraque estão operando normalmente, disse o agente portuário. As informações são da Dow Jones.