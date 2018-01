Termo de Adesão sobre FGTS é nulo, diz CUT O termo de adesão sobre o saldo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), que o trabalhador deve assinar para aceitar as condições do governo e o pagamento da correção referente ao expurgo nas contas pelos planos Collor 1 e Verão, foi considerado uma "nulidade absoluta" pela assessoria jurídica da Central Única dos Trabalhadores (CUT). Para a CUT, a proposta do governo - de que os trabalhadores assinem o documento aceitando a decisão do Congresso Nacional, antes de tomarem conhecimento dos valores a serem recebidos - não tem validade. A Central defende que, antes mesmo de optar pela adesão ou não ao termo, é preciso atualizar os endereços dos correntistas do FGTS. "Propomos a mais ampla distribuição - por meio dos sindicatos, correios, agências bancárias e casas lotéricas, entre outros - dos formulários de atualização de endereços", defende João Felicio, presidente nacional da Central. A CUT quer ainda que as respostas sejam encaminhadas pelos trabalhadores para a Caixa Econômica Federal (CEF), via correio, em porte pago. "Cabe à CEF enviar aos cadastrados o valor a que cada um tem direito a receber, bem como os extratos atualizados dos depósitos do FGTS, para a conferência dos valores, bem como o termo de adesão", defende Felicio. O líder sindical argumenta ainda que o dinheiro público não deve ser destinado ao pagamento destes gastos, especialmente no que diz respeito à contratação de entidades de cunho sindical ou social, ou mesmo agências bancárias. A centrais sindicais se reuniram anteontem com o ministro do Trabalho Francisco Dornelles e se prontificaram a entregar propostas a respeito do assunto na próxima segunda-feira.