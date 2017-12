Termoelétricas: governo estuda alternativas Está afastada a possibilidade de dolarização das tarifas de energia produzida por usinas termoelétricas (movidas a gás natural), como chegou a ser estudado pelo governo, para viabilizar o programa emergencial de termoeletricidade. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) deverá propor a criação de um fundo que compensará eventual desequilíbrio de preços internos provocados por oscilações cambiais. Os investidores, que vinham pressionando por uma proteção contra eventual crise cambial, estão encontrando soluções de mercado. Mesmo sem a parceria com a Petrobrás, que eliminava a necessidade do hedge cambial - proteção contra a desvalorização da moeda através de investimentos que seguem, mais ou menos as variações cambiais -, os investidores norte-americanos Enron, El Paso e Duke Energy já tomaram decisão empresarial de investir na construção das termoelétricas. O governo está concluindo um elenco de medidas regulatórias que dará maior estabilidade ao setor. O contrato de concessão vai prever que custos aleatórios, como o aumento de impostos, será repassado às tarifas. Os produtores, por sua vez, terão compromissos contratuais com a oferta de energia em regiões carentes ou remotas. A Petrobrás alavancou o programa de construção das usinas termoelétricas a gás natural no País, participando de 10 dos 15 empreendimentos que vão entrar em funcionamento em 2001. Essas usinas permitirão um acréscimo de 2.757 megawatts (MW), ou seja, 25,06% da meta do programa térmico nacional, que é de 11 mil MW. Garantias para evitar efeitos de oscilação do câmbio Para o Ministério de Minas e Energia, o embate entre o governo e os investidores sobre o hedge cambial perdeu importância, já que a Petrobrás está assegurando um preço fixo para o gás natural e o reajuste do produto será com base na inflação dos Estados Unidos. A estatal fixou o preço de US$ 2,47 por milhão de BTUs, e promoverá o reajuste do preço em intervalos de 12 meses. O BNDES estuda a criação de um fundo com recursos privados que servirá de garantia para os financiamentos para as obras junto aos bancos estrangeiros. Este dinheiro virá do bolso dos empreendedores, e deve representar um terço de cada usina termoelétrica a ser construída. A queda de braço sobre a necessidade de proteção para os negócios térmicos se arrastou nos últimos meses. De um lado, os investidores alegavam que só entrariam no mercado se houvesse a garantia de que uma eventual desvalorização do real não teria impacto na lucratividade das empresas. Na outra ponta, o governo vinha adiando a solução do problema, que levaria ao repasse do custo cambial para as tarifas. Aos poucos foi alinhavando projetos alternativos de produção de energia (pequenas hidrelétricas e usinas de co-geração), que tornaram o mercado menos demandante. A pressão dos investidores pelo hedge, conseqüentemente, deixou de ser o fator decisório do investimento.