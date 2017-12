Terra Lycos anuncia prejuízo de US$ 95,8 mi A empresa de serviços na Internet Terra Lycos, que tem sedes em Barcelona (Espanha) e Waltham (Massachusetts, EUA), informou que teve um prejuízo de US$ 95,778 mi no quarto trimestre de 2000 (US$ 0,17 por ação), após um prejuízo de US$ 42,587 mi no mesmo período de 1999 (US$ 0,09 por ação). A receita da empresa alcançou US$ 163,996 mi no período outubro/dezembro de 2000, de US$ 93,311 mi no mesmo período do ano anterior. O resultado é pelo critério EBITDA (lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações), numa base pro forma, como se a fusão entre a Terra Networks e a Lycos Inc., concluída em outubro do ano passado, fosse efetiva para todos os períodos considerados. O prejuízo de US$ 0,17 por ação é menor do que o prejuízo de US$ 0,22 por ação previsto pelos analistas consultados em pesquisa First Call/Thomson Financial. As informações são da agência Dow Jones.