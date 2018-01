Terreno da Daslu é vendido para grupo WTorre O terreno onde se encontra a butique mais luxuosa do País, a Daslu, tem novo dono, o grupo WTorre. A empresa de engenharia comprou a Ergi Empreendimentos, formada por um grupo português proprietário do terreno de 70 mil metros quadrados onde está a Daslu, o prédio inacabado da Eletropaulo e a área em que foi erguido o Cirque du Soleil . A venda foi anunciada no final da tarde desta quinta-feira pela Ergi. A Daslu, há meses alvo de boatos de vendas, pelas dificuldades que atravessa por acusações de sonegação, não entrou na transação. A WTorres esclarece em fato relevante que o contrato já existente entre a Ergi e a Daslu permanece inalterado. ?Em razão de notícias infundadas e inverídicas publicadas recentemente na imprensa, a WTorre esclarece que a aquisição inclui única e exclusivamente as quotas representativas do capital social da Ergi, não fazendo parte da aquisição qualquer ativo, marca ou operações da Daslu?, esclarece o fato relevante. O valor do negócio ficou em R$ 385 milhões e os recursos para a aquisição foram obtidos com o Bradesco, ABN AMRO Real e Banco Votorantim. A transação contou ainda com a assessoria financeira do BPN Brasil Banco Múltiplo.