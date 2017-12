Terrorismo chega à Síria e derruba mercados emergentes O terrorismo voltou a afetar o mercado financeiro global nesta terça-feira, atingindo principalmente os países emergentes, como o Brasil. Antes das explosões de carros-bomba na capital síria Damasco e os ataques dos Estados Unidos contra os iraquianos insurgentes de Faluja, a bolsa de São Paulo subia. Logo após estes eventos, ela reverteu e fechou em baixa de 0,03%, em 21,316 pontos, com giro de R$ 827 milhões. O risco Brasil avançou 29 pontos, para 630 pontos. Os títulos da dívida externa C Bonds perderam 0,8% e encerraram o dia cotados a US$ 0,928. Com a fuga de emergentes, os investidores partiram para mercados mais seguros. O índice Dow Jones da bolsa de Nova York subiu 0,32%. A Nasdaq recuou 0,21%. Os títulos da dívida norte-americana também subiram. No Brasil, os juros futuros reduziram mais um pouco os prêmios, especialmente nos contratos de curto prazo, diante da queda dos índices de inflação divulgados hoje. O DI de julho terminou o dia em 15,54%, contra 15,62% da segunda-feira.