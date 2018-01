Terrorismo faz dólar disparar e bolsa cair O aumento da preocupação global com o terrorismo depois do ataque do Al-Qaeda no fim de semana na Arábia Saudita derrubou o mercado financeiro brasileiro nesta segunda-feira. Os investidores também tentaram antecipar o nervosismo do mercado internacional nesta terça-feira, já que hoje foi feriado nos EUA e em Londres. O dólar comercial disparou 3,24%, a R$ 3,19 - maior cotação desde o último dia 21. No ano, a moeda norte-americano acumula valorização de 9,89%. Na bolsa, com a liquidez enfraquecida, o Ibovespa fechou em queda de 0,62%, para 19.545 pontos, com giro financeiro de apenas R$ 366 milhões. No mês, ela acumula perda de 0,32%. No mercado de juros o dia também foi de alta. Na BM&F, os contratos futuros de janeiro subiram para 17,80%, contra 17,44% de sexta-feira.