Terry Savage deixa festival de criatividade

O presidente do conselho do Cannes Lions – Festival Internacional de Criatividade, Terry Savage, vai deixar o cargo após a edição de 2018 do evento.

O anúncio foi feito na última sexta-feira, 8, pelo grupo Ascential, proprietário do festival Cannes Lions. Savage esteve associado ao festival durante 33 anos, incluindo uma década como presidente do conselho.

“Deixo o festival sabendo que a criatividade, em todas as suas formas, continuará a prosperar e a ser o centro das atenções de Cannes Lions”, disse Savage, na nota que anunciou sua saída.