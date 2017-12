Tesla vai instalar maior bateria de lítio do mundo na Austrália

BANGKOK - A companhia tecnológica Tesla vai instalar no sul da Austrália a maior bateria de lítio do mundo até o fim deste ano, informou o governo local nesta sexta-feira, 7. O projeto é uma parceria da Tesla com a empresa de energias renováveis francesa Neoen.

A instalação ocorrerá em um parque eólico na região ainda em construção e deve terminar antes do final do ano, afirma o canal ABC.

A bateria terá capacidade de armazenar 100 megawatts e funcionará para proporcionar estabilidade ao sistema de produção de energia renovável.

"É possível carregar a bateria quando há excesso de energia e o custo de produção é menor e então, descarregar quando o custo de produção está alto. Isso diminui o custo médio para o cliente final", afirmou Elon Musk, diretor da Tesla, em coletiva de imprensa em Adelaide.

Musk afirmou que a futura bateria da Tesla na Austrália vai triplicar a capacidade da maior bateria atual, de 30 megawatts. "É uma melhoria fundamental na eficiência da rede", diz Musk. O governo da província anunciou em março um investimento de US$ 379 milhões destinados a um plano energético para construir essa bateria e uma planta industrial de gás.

"A bateria transformará completamente a maneira de armazenar energia renovável e vai estabilizar a rede da província da Austrália Meridional, além de baixar os preços, o que abre novas oportunidades", afirmou Jay Weatherill, o primeiro-ministro da província.

A província teve um grande apagão OEM setembro de 2016 durante o verão devido a uma onda de calor observada na região e aumentou a demanda de energia acima dos níveis produzidos. / EFE