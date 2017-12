Tesourarias de bancos pressionam e dólar sobe a R$ 2,91 O dólar comercial atingiu a máxima do dia há pouco de R$ 2,912, alta de 1,75%. Tesourarias de bancos estão pressionando o "pronto" a fim de fortalecer ao máximo a ptax (média das cotações). Segundo operadores, investidores posicionados na dívida cambial em swaps de US$ 2,6 bilhões que vence sexta-feira estão forçando a alta do dólar à vista para reduzir a margem de perda em relação ao preço de compra dos contratos de swap em leilão realizado pelo Banco Central há cerca de um ano. Um analista observou que parte do volume de swaps a vencer foi adquirida por esses investidores em leilão do BC à taxa de R$ 3,52 com juro nominal de 20% ao ano mais a variação cambial no período. Como essa dívida cambial de US$ 2,6 bilhões estará sendo resgata da pelo BC com o dólar comercial cotado ao redor de R$ 2,90, os investidores procuram pressionar o "pronto" para melhorar a margem de ganho, que ficou reduzidíssima pela desvalorização da moeda americana ante o real no período.