Tesouro anuncia emissão de títulos com vencimento em 2015 O Tesouro Nacional anunciou no final da tarde de hoje o resultado da primeira emissão de bônus da República no exterior feita em 2005. O governo vendeu títulos no total de ? 500 milhões, a um prazo de dez anos, o EURO 2015. O título, com taxa de juro de 7,375% ao ano, foi emitido com spread (prêmio) de 398,5 pontos-base acima do título do Tesouro alemão com prazo de dez anos. A emissão liderada pelos bancos BNP Paribas e Deutsche Bank AG London foi colocada a um preço de 98,80% do seu valor de face, resultando em uma taxa de retorno para o investidor de 7,55% ao ano. Essa foi primeira emissão conduzida pelo Tesouro Nacional depois que a área de dívida externa, que estava sob o comando do Banco Central, foi transferida ao Tesouro no início do ano. A instituição não informou qual foi a demanda pelos papéis.