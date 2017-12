Tesouro anuncia mais uma emissão de títulos O Tesouro Nacional anunciou no início da tarde de hoje, em comunicado distribuído pela Internet, que concedeu mandato ao Citigroup e J. P. Morgan para uma emissão de bônus da República em dólares. O vencimento dos papéis é em 2015. Ainda não há detalhes sobre a operação, mas analistas acreditam que a demanda pelos bônus já teria superado os US$ 2 bilhões e o prêmio chegaria a 7,85%. O mercado de títulos da dívida brasileira foi, aparentemente, pego de surpresa pelo anúncio do Tesouro. Embora a possibilidade de uma emissão já fosse assunto há vários dias, o anúncio não foi amplamente especulado nesta manhã como de costume. Ao mesmo tempo, a confirmação não provocou grande agitação no mercado. Um dos títulos da dívida brasileira, o BR40, recuou um pouco com a notícia, enquanto o C-bond melhorou de posição.