Tesouro capta dólares com menor taxa desde moratória O Tesouro Nacional anunciou na madrugada desta terça-feira uma emissão de títulos em dólares. Os papéis terão vencimento em 2017. De acordo com apuração da Agência Estado, a demanda pelos papéis pode ter chegado a US$ 1,5 bilhão, de uma oferta inicial de US$ 750 milhões. O prêmio aceito pelos investidores deve ficar em 1,6 pontos acima dos juros negociados nos títulos norte-americanos, considerados sem risco. Caso este prêmio se confirme, será o menor entre as emissões de bônus globais feitas pelo governo brasileiro, iniciada em meados da década de 1990, quando o Brasil retornou ao mercado de captações externas, depois da moratória da década de 1980. Até agora, o menor prêmio foi conseguido na colocação de títulos com vencimento em 2037, que pagavam taxa de 2,05 pontos acima dos títulos norte-americanos. O objetivo da captação, que é liderada pelo Barclays Capital e pelo Deutsche Bank, de acordo com o Tesouro, é criar títulos de 10 anos. Atualmente o Brasil tem papéis globais com datas de vencimento em 2015 e 2019. Mas, segundo analistas, é muito importante neste mercado ter títulos de 10 anos e 30 anos, que são prazos de títulos mais líquidos (com maior facilidade de negociação). Nesse cenário, a emissão se enquadra na estratégia anunciada no início do ano pelo governo, de procurar fazer emissões qualitativas no mercado externo. O "custo" menor da captação realizada nesta terça pelo Tesouro é reflexo da forte retração no risco brasileiro - taxa que mede a desconfiança dos investidores em relação ao pagamento da dívida do País - desde 2003, depois de ter atingido nível histórico de alta no fechamento de 27 de setembro de 2002, acima dos 2.436 pontos - 24,36 pontos acima dos juros dos EUA. Em 14 de agosto deste ano, o risco registrou seu mais baixo nível de fechamento, aos 206 pontos, ou seja, 2,06 pontos acima dos papéis americanos. Avanços A queda no risco brasileiro acompanhou uma série de avanços na administração da dívida externa brasileira e melhora nos fundamentos econômicos do país, fatores que projetaram a classificação da capacidade de pagamento da dívida do país (rating) para um patamar mais elevado. O acesso do Brasil ao mercado externo para captação de recursos tornou-se bastante complicado durante a década de 1980, depois de o México anunciar a moratória de sua dívida, decisão que foi seguida por outros países, incluindo o Brasil. O governo brasileiro só recuperou acesso ao mercado externo privado de capitais depois da reestruturação da dívida em moratória pelo plano Brady, com as primeiras colocações feitas por volta de 1996.