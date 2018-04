Tesouro capta dólares no exterior com bônus de 10 anos O Tesouro Nacional está emitindo títulos da dívida externa para captar dólares nos mercados norte-americano e europeu. Os bônus da República são atrelados ao dólar e têm vencimento em 2017. O Tesouro informou ainda que pretende dar seguimento à emissão dos papéis no mercado asiático, após sua abertura, na quarta-feira, já que nesta terça os mercados da Ásia já estão fechados. Portanto, haverá uma divulgação de resultados ao final da emissão nos Estados Unidos e Europa, mas o total atingido pela emissão será anunciado somente depois de concluída a eventual oferta asiática.