Tesouro comprará títulos da dívida antecipadamente O Tesouro Nacional anunciou, nesta quinta-feira (23), a intenção de exercer seu direito de compra antecipada (call) do estoque de bradies (títulos da dívida externa brasileira lastreados em papéis do Tesouro dos Estados Unidos) em mercado. Com essa decisão, o Tesouro terá eliminado no dia 15 de abril (data do vencimento) todos os títulos associados à reestruturação da dívida externa feita em 1994, conhecida como "Plano Brady". O Tesouro informou que os recursos para operação sairão integralmente das reservas internacionais, que somavam aproximadamente US$ 57 bilhões em janeiro deste ano. "O bom desempenho econômico, associado à elevada liquidez internacional, fez com que o Tesouro aproveitasse para antecipar o pagamento deste títulos. Em 31 de janeiro, o saldo remanescente de bradies era de US$ 6,64 bilhões. Economia e suavização Além de proporcionar economia referente às despesas de juros, o pagamento antecipado de bradies tem por objetivo suavizar o perfil de vencimentos de curto prazo da dívida externa, bem como reduzir ainda mais a exposição cambial curta da dívida pública federal. O Tesouro informou que a operação liberará garantias (Treasuries do tesouro americano) dos títulos no valor aproximado de US$ 1,5 bilhão, o que reduzirá a necessidade de utilização das reservas internacionais brasileiras. Na nota, o Tesouro explicou que a operação faz parte do processo de melhora do perfil da dívida, do qual também já fez parte a troca dos C-bonds (título da dívida externa brasileira negociado no mercado internacional) feita no ano passado.