Tesouro confirma captação de US$ 600 milhões no exterior O Tesouro Nacional confirmou no final da tarde que captou hoje no mercado externo US$ 600 milhões em títulos da dívida externa com vencimento em 2015 (Global 15). Desta forma, o governo concluiu as captações previstas para este ano, atingindo US$ 6 bilhões. A operação do Global 15 reaberta hoje teve juros em dólar de 7,875% ao ano, com diferença de 363 pontos-base acima do título do Tesouro norte-americano com 10 anos de prazo. A emissão, liderada pelos bancos Citigroup e HSBC, colocou os papéis ao preço de 100,95% do valor, resultando em taxa de retorno para o investidor de 7,732% ao ano. A liquidação será no próximo dia 27 e os juros serão pagos nos dias 7 de março e 7 de setembro de cada ano até o vencimento em 7 de março de 2015. O vice-secretário do Tesouro Nacional, José Antônio Gragnani, assegurou que crise política não influenciou a decisão de fazer a emissão. "Nossa decisão teve como base exclusivamente o bom momento do mercado internacional. Acreditamos que era o momento de fazer as emissões", disse Gragnani, que está em Genebra para uma reunião na ONU sobre dívida externa.