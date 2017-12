Tesouro confirma emissão de US$ 1 bilhão em Global 2025 O Tesouro Nacional concluiu, hoje, a reabertura da emissão do Global 2025 no valor de US$ 1 bilhão. Segundo comunicado divulgado hoje, o título foi vendido com cupom de juros de 8,750% ao ano e spread (prêmio) de 417 pontos base acima do T-Bond de 30 anos - título da dívida norte-americana considerada sem risco. A emissão liderada pelos bancos Morgan Stanley e Bear Stearns foi colocada ao preço de 102,125% do valor de face, resultando em taxa de retorno para o investidor de 8,52% ao ano. A liquidação financeira da operação ocorrerá em 13 de setembro e os cupons do papel serão pagos nos dias 4 de fevereiro e 4 de agosto de cada ano até o vencimento do bônus em 4 de fevereiro de 2025.