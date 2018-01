Tesouro confirma emissão de US$ 500 milhões em títulos O Tesouro Nacional informou que concluiu hoje a reabertura da emissão do bônus da República Global 2034, no valor de US$ 500 milhões. O título foi vendido com prêmio de 8,250% ao ano - uma diferença de 362,5 pontos base acima dos títulos norte-americanos de 30 anos. A operação foi liderada pelos bancos Merrill Lynch e Barclays Capital ao preço de 99,325% do seu valor de face, o que resultou numa taxa de retorno para o investidor (yield) de 8,311% ao ano. A liquidação financeira da operação ocorrerá no dia 6 de dezembro, quando os recursos entrarão para as reservas internacionais brasileiras. Os cupons dos bônus (rendimentos) serão pagos no dia 20 de janeiro e 20 de julho de cada ano até o vencimento, que será no dia 20 de janeiro de 2034.