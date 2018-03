Tesouro: dívida pública cai a R$ 1,385 trilhão

Já os papéis atrelados à Selic (a taxa básica de juros da economia) passaram a representar uma parcela menor da dívida, de 36,90% em setembro, ante 38,92% em agosto. A fatia dos títulos da dívida remunerados pela inflação subiu de 27,83% em agosto para 28,47% em setembro, enquanto os papéis cambiais representaram 0,74% do estoque da dívida em setembro, ante 0,78% em agosto. Já a participação dos títulos remunerados pela Taxa Referencial (TR) na dívida subiu de 1,21% em agosto para 1,22% em setembro.

Prazos da dívida

De acordo com o Tesouro Nacional, o volume de títulos da dívida a vencer em até 12 meses caiu de 29,03% do total do estoque em agosto para 28,67% em setembro. O prazo médio de vencimento da dívida subiu de 3,38 anos em agosto para 3,40 anos em setembro. O custo médio da dívida acumulado em 12 meses caiu de 12,06% ao ano em agosto para 11,64% ao ano em setembro.