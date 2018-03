Tesouro divulgará medidas para títulos e admite cautela com prefixados O Tesouro Nacional deve divulgar em breve uma série de medidas para dinamizar a demanda por títulos públicos. O objetivo final do governo, com isso, é pulverizar esse mercado. "Quanto mais puder pulverizar os tomadores de papéis do governo, melhor", disse o secretário do Tesouro, Joaquim Levy, em entrevista exclusiva à Agência Estado. Ele lembrou que até mesmo os livros de teoria econômica ensinam que um mercado grande permite a formação de preços de uma maneira mais livre, o que beneficia todos os seus participantes. Isso, além de dar mais transparência ao mercado, garantiria também mais estabilidade aos preços. Levy também destacou que a demanda dos investidores ? leia-se bancos e tesourarias ? por papéis prefixados aumentou muito rapidamente. ?Nós estamos atentos à essa demanda, mas pretendemos atendê-la dentro de um certo cronograma. Esse é um mercado de muitos altos e baixos e não queremos correr o risco de dar um passo grande e enfrentar um colapso (dessa demanda por papéis prefixados), de ela acabar se revelando uma bolha, e a gente ter de voltar atrás?, afirmou. Segundo ele, o Tesouro procura o menor custo levando em conta a prudência. O áudio da entrevista com o secretário do Tesouro, Joaquim Levy, pode ser acessado no site AE Financeiro (veja link abaixo).