Tesouro diz que não manterá estímulo fiscal desnecessário

O secretário do Tesouro Nacional, Arno Augustin, afirmou há pouco que o governo não manterá estímulos econômicos fiscais que não sejam mais necessários, mas também que não fará uma retirada brusca para evitar cometer erros.

"O segredo é ter uma saída de estímulo fiscal que não faça o movimento em W", considerou em relação ao símbolo usado para uma retomada econômica que não é consistente e que acaba por voltar a definhar. "O Brasil terá uma saída em V e, para isso, é preciso tirar os estímulos paulatinamente para que não se erre", garantiu.

Indagado a respeito de quais serão as referências usadas pelo governo para decidir se retira ou não um estímulo já concedido, Augustin citou que alguns sinais são a recuperação e a continuidade do crescimento de setores já beneficiados com isenção ou redução de impostos.