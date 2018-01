Tesouro diz que nervosismo do mercado passa O secretário do Tesouro Nacional, Joaquim Levy, afirmou hoje que a volatilidade do mercado "vai passar", porque "o governo tem rumo". Segundo Levy, momentos de maior nervosismo são normais. "Preços sobem e preços descem", afirmou. O secretário considera que o mais importante é continuar fazendo o trabalho que está sendo feito. "O que temos que saber é tomar as medidas com precaução", afirmou. Na avaliação de Levy, o governo conseguiu uma vitória importante, que foi a estabilização da economia, e agora se inicia um novo ciclo de crescimento no País. "Todo o passo é importante. O que acontece é que se dá um passo, e depois esquecem as coisas boas". O secretário afirmou que a economia está reagindo num ambiente de inflação controlada e que muito pior para o País teria sido um processo de desaceleração econômico com inflação. "Começamos um novo ciclo. Em todo o lugar do mundo se começa um novo ciclo quando os empresários baixam os preços e começam a vender os seus estoques", disse. Esse movimento, no entender de Levy, já começou no Brasil, depois do processo de "desorganização" do ano passado.