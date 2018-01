Tesouro dos EUA acredita em bom desempenho das economias O secretário do Tesouro dos EUA, John Snow, disse que está otimista com a perspectiva para as economias dos EUA e do mundo, mas reconheceu que os preços do petróleo estão prejudicando o crescimento econômico. "Estou feliz em dizer que a economia global como um todo está tendo bom desempenho", disse ele ao Comitê de Serviços Financeiros da Câmara dos Deputados dos EUA. "O crescimento econômico global está tão forte como nos últimos 30 anos, e, com a inflação historicamente baixa, espera-se que a expansão continue neste e no próximo ano", disse ele. Ele reiterou que, para estimular a economia, a Casa Branca pretende cortar o déficit orçamentário, reformar os sistemas de seguridade social e de impostos, reduzir o peso regulatório sobre as empresas e aprovar uma lei sobre energia. Snow disse que a recuperação da economia japonesa "parece estar continuando", apesar da pausa do final do ano passado. Quanto à China, Poole disse que a reforma do regime cambial daquele país é uma das maiores prioridades do governo Bush. As informações são da Dow Jones.