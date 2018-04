Tesouro dos EUA anuncia pacote de resgate a bancos O Departamento do Tesouro norte-americano divulgou nesta terça-feira um pacote reformulado para o resgate do setor financeiro, para retirar até 500 bilhões de dólares em ativos podres dos balanços dos bancos. O Tesouro também informou que vai apoiar 1 trilhão de dólares em novos empréstimos por meio da expansão de um programa do Federal Reserve. O Plano de Estabilização Financeira, anunciado pelo secretário do Tesouro, Timothy Geithner, vai também direcionar 50 bilhões de dólares em fundos federais de resgate para tentar abrandar a execução de hipotecas residenciais e amortecer o impacto da profunda crise imobiliária que está afetando agora toda a economia. (Reportagem de David Lawder e Glenn Somerville)