Tesouro dos EUA considera que é cedo para avaliar custo do Katrina O secretário do Tesouro dos EUA, John Snow, afirmou que ainda é cedo para saber qual será o custo do Katrina para o governo dos EUA, mas afirmou que o desastre natural vai elevar os gastos federais também ao longo de 2006. "Ainda é muito cedo para se avaliar", declarou Snow, quando lhe perguntaram sobre as estimativas de que os custos com o desastre vão exceder US$ 100 bilhões. No entanto, ele afirmou que não estava surpreso quanto ao fato de os custos continuarem subindo. "A escala do desastre é enorme", comentou. As informações são da Dow Jones.