Tesouro dos EUA defende ação rápida do Congresso O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Timothy Geithner, afirmou que o Congresso precisa agir rapidamente para criar um "sistema financeiro mais seguro e mais estável". Ele afirmou que as autoridades precisam efetivamente eliminar o conceito do "muito grande para falir". "Nenhum sistema financeiro pode operar eficientemente se as instituições financeiras e os investidores assumem que o governo os protegerá das consequências do colapso", disse Geithner.