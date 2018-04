Tesouro dos EUA diz que bancos devem continuar privados

O Tesouro norte-americano procurou nesta sexta-feira, 20, dispersar os rumores de que o Citibank e o Bank of America estariam perto de uma nacionalização. Veja também: De olho nos sintomas da crise econômica Dicionário da crise Lições de 29 Como o mundo reage à crise "Há muitos rumores no mercado, como sempre, mas vocês não deveriam levar isso em conta como uma indicação da política deste governo", disse o porta-voz do Tesouro, Isaac Baker, em comunicado. "Como o secretário (do Tesouro, Timothy) Geithner disse, preservaremos um sistema financeiro que pertença e seja administrado pelo setor privado." O comunicado do Tesouro foi feito algumas horas após a Casa Branca dizer que o governo continua a acreditar em um sistema bancário privado. (Por Corbett B. Daly e David Lawder)