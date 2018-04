Tesouro dos EUA diz que Uruguai já pagou empréstimo-ponte O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos informou que o Uruguai pagou na última sexta-feira o empréstimo-ponte de US$ 1,47 bilhão concedido em 5 de agosto, além de US$ 271.351 em juros. "Os EUA estão contentes em apoiar a garantia, pelo governo do Uruguai, de 100% dos depósitos à vista e de poupança nos bancos públicos e privados", diz comunicado do Tesouro. "O apoio do FMI, do BID e do Banco Mundial, ao lado do compromisso das autoridades uruguaias com reformas, ajudou a elevar a confiança no setor financeiro uruguaio", prossegue o movimento.